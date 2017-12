VIDÉO - De la taille d'un boeing 737, le plus gros hydravion du monde a décollé de Chine

Il pourrait être utilisé par l'empire du milieu dans le cadre de ses projets dans les secteurs maritimes disputés de la mer de Chine méridionale. Surnommé "Kunlong", le plus gros hydravion du monde a effectué dimanche un premier vol d'environ une heure après avoir décollé de la ville méridionale de Zhuhai. "Ce vol inaugural réussi fait de la Chine un des rares pays au monde capable de construire de larges avions amphibies", a déclaré à l'agence l'ingénieur en chef Huang Lingcai.





D'une envergure de 38 mètres, l'AG600 avoisine la taille d'un Boeing 737 et est donc largement plus grand que tous les autres appareils conçus pour se poser sur l'eau et en décoller, avait déclaré le directeur général adjoint de la CCIA, Geng Ruguang, cité par l'agence. Il ne rivalise tout de même pas avec le H-4 Hercules, un hydravion surdimensionné conçu dans les années 1940 pour transporter les troupes alliées, et considéré comme le plus gros jamais construit.





Si "Kunlong" possède des applications militaires, il est destiné à la lutte contre les feux de forêt et le sauvetage en mer. Doté de quatre turbopropulseurs, il est notamment censé pouvoir rester douze heures dans les airs et peut embarquer cinquante personnes. Dix-sept exemplaires en ont été commandés à la Corporation chinoise de l'industrie de l'aviation (CCIA), contrôlée par l'Etat, selon les médias officiels.