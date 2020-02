Début des caucus dans l’Iowa : les cau-quoi ?

C'est le début d'un long marathon électoral aux États-Unis. Du côté des Républicains, Donald Trump se représentera à l'élection présidentielle en novembre prochain. Chez les Démocrates, la situation est beaucoup plus confuse. En plus des favoris, certains candidats n'en finissent pas de grimper dans les sondages. Une succession de primaires et de caucus désignera le candidat du parti. Première étape, l’Iowa.



