Déconfiinement : un bracelet pour respecter les distances en Belgique

L'enjeu du déconfinement, c'est le respect des gestes barrières et la fameuse distanciation. La Belgique teste un nouvel outil pour limiter les rapprochements à deux mètres. Il s'agit d'un bracelet électronique qui clignote immédiatement et émet une vibration dès que deux personnes s'approchent à cette distance. Pas besoin d'Internet, il fonctionne partout grâce à des ondes radio. Ce système intéresse particulièrement les secteurs du bâtiment et de l'industrie de notre pays.



