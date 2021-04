Déconfinement : comment s'y prennent les autres pays ?

Mardi, les Néerlandais réclamaient un allègement des restrictions et ils ont obtenu gain de cause. Dès ce mercredi, les terrasses de cafés peuvent rouvrir après trois mois de couvre-feu. La pression hospitalière est pourtant très forte. Le taux d'incidence est l'un des plus élevés d'Europe. Les Pays-Bas sont, avec l'Hexagone, parmi les nations les plus touchées du continent, loin devant les Britanniques ou les Italiens.