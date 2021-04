Déconfinement en Angleterre : les magasins et les terrasses des pubs rouvrent

Ils ont le goût de la vie d’avant sur ces terrasses londoniennes. Cela faisait quatre mois que ces rues n’avaient pas connu une telle effervescence sur ce toit vu sur le quartier des affaires. Mais il n’est pas question d’aller au bureau ce lundi matin. “On a posé un jour de congé pour venir aujourd’hui. Je l’ai même posé il y a un mois. On voulait vraiment soutenir les commerces du quartier, sortir et venir passer une journée de vacances. Et vraiment en profiter”, nous a confié une jeune femme émerveillée. Pour Nicolas Tréguer, le propriétaire français de l’établissement The Culpeper, c’est un soulagement : “On a quand même été fermé neuf mois sur les derniers treize. Quatre mois depuis décembre, donc nos équipes et clients ont retrouvé un peu de liberté”.