Déconfinement en Espagne : les bars et restaurants de la Catalogne peuvent rouvrir sous condition

En Catalogne, les bars et restaurants peuvent rouvrir depuis ce lundi 23 novembre. À Barcelone, autour des fameuses Ramblas et dans toute la ville, les rideaux se lèvent, mais pas tout à fait comme avant. En effet, le retour à la normale n'est que partiel. Nos journalistes y ont vu des restaurateurs qui mesuraient la distance entre les tables pour mettre les deux mètres exigés par la loi désormais. Et si l'accueil est bien autorisé à l'intérieur, c'est seulement jusqu'à 30% de la capacité totale.

Le gouvernement prévoit une réouverture progressive et compte augmenter les capacités d'accueil par étapes jusqu' en janvier, pour les restaurants et pour tous les autres commerces. Les cinémas, les salles de concerts et les théâtres, eux, sont aussi autorisés à rouvrir ce lundi 23 novembre. Cependant, plusieurs vont rester fermés. Ils estiment qu'entre le manque de touristes et les restrictions, il n'y aura pas assez de spectateurs pour être rentable.