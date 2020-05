Déconfinement en Europe : la course à l'ouverture des plages

Les plages figurent parmi les espaces très convoités en ce moment. Dans l'Hexagone, les promeneurs les ont retrouvées ce week-end même s'il n'est pas toujours possible d'y bronzer. Un plaisir que peuvent déjà s'offrir nos voisins du sud de l'Europe. En Italie ou en Grèce, on a accéléré les choses d'abord parce qu'il fait déjà chaud, mais aussi par nécessité économique.



