Déconfinement : l'Italie rouvre ses églises et ses restaurants

La Basilique Saint-Pierre de Rome a retrouvé ses fidèles ce lundi. D'habitude, ses 23 000 m² sont bondés de touristes venus du monde entier. Mais avec les frontières fermées jusqu'au 3 juin, les Italiens sont privilégiés. En plus de la réouverture des églises, les 300 000 bars et restaurants du pays sont de nouveau autorisés à servir à table. Cette reprise s'accompagne des règles sanitaires très strictes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.