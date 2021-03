Déconfinement : "le début d'une nouvelle liberté" pour les Londoniens

Les baigneurs étaient également impatients de ressortir leur maillot de bain malgré la fraîcheur de l'eau dans les bassins. "On n'a pas nagé depuis le 5 janvier. Donc on est plus qu'excité de revenir et de se jeter à nouveau à l'eau", confie une téméraire. "On est dehors. On fait de l'exercice. C'est tellement bon pour notre santé mentale. Ça m'avait terriblement manqué", souligne une autre.