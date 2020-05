Déconfinement : les restaurants rouvrent avec prudence à Berlin

En Allemagne, les restaurants ont rouvert aujourd'hui. Des nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place. Des QR codes à la place des menus habituels, masque obligatoire pour le personnel, 1,5 mètre minimum entre les tables et les clients sont même invités à laisser leurs coordonnées au cas où un client apprend qu'il est malade du Covid-19. Mais les établissements peinent à se remplir et rassurer complètement la clientèle. Les bars, eux, restent fermés jusqu'à nouvel ordre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.