Déconfinement : où en est la situation dans le monde ?

Quelques jours après le déconfinement, de nombreux Italiens essaient de rattraper le temps perdu et d'oublier ces huit semaines d'isolement. En Espagne, les avenues sont réservées aux piétons et aux joggeurs, avec des horaires dédiées aux personnes âgées. Elles sont tellement nombreuses parfois que les règles de distanciation ne semblent plus respectées. Des images inquiétantes de regroupement qui font craindre une reprise de l'épidémie. Quid des autres pays ?



