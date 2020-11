Déconfinement progressif : l'exemple de la Catalogne

Depuis plus d'un mois, Prenel est le seul à entrer dans son restaurant désespérément vide, son activité s'est limité à quelques ventes à emporter. Mais dès lundi, comme tous les restaurateurs de Catalogne, il pourra rouvrir son établissement jusqu'à 21 heures 30, avec 30% de sa capacité d'accueil à l'intérieur et aucune limite en terrasse.

Contrairement à l'Hexagone, l'Espagne ne s'est pas reconfiné, on y parle donc de désescalade. Et les avis des Barcelonais sont partagés. Le monde de la culture va aussi pouvoir se réveiller peu à peu. Cinémas, théâtres, salles de spectacle pourront rouvrir ce lundi, remplis à 50%. Les gymnases et installations sportives pourront également accueillir des pratiquants. Le gouvernement catalan a prévu d'assouplir un peu plus les restrictions tous les quinze jours pendant deux mois si les chiffres de l'épidémie vont dans le bon sens. Ce qui est d'ores et déjà certaine, c'est que le couvre-feu en application de 22 heures à 6 heures du matin sera toujours effectif pendant les fêtes de fin d'année.