Déconfinement "progressif" : comment s'y prennent nos voisins en Europe ?

PERSPECTIVES - Les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal ou encore l'Écosse ont décidé d'alléger leurs mesures de lutte contre la pandémie, rouvrant lieux culturels, bars et restaurants.

Libérés, délivrés. Les Néerlandais étaient hier encore dans la rue pour réclamer un allègement des restrictions. Ils ont finalement obtenu gain de cause. Depuis ce mercredi aux Pays-Bas, les terrasses des cafés et restaurants ont pu enfin rouvrir leurs portes après trois mois de fermeture. La situation sanitaire dans le pays est pourtant loin d’être sous contrôle. Les hôpitaux sont encore sous haute tension et le taux de reproduction du virus est l’un des plus élevés d’Europe. Les Pays-Bas, comme la France, figure parmi les nations les plus touchées du Vieux continent, loin devant l’Italie, le Royaume-Uni ou encore le Portugal.

Car nos voisins lusitaniens, eux aussi, ont entamé leur déconfinement. Aucun décès n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures et la pression hospitalière redescend après un pic de contaminations en janvier dernier. L’état d’urgence prendra fin dès ce vendredi. À Lisbonne, les terrasses des bars et restaurants ont été pris d’assaut. "On espère qu’à partir de maintenant on ne reviendra plus en arrière et qu’on profitera un peu de la liberté et du printemps", s'enthousiasme un couple, en train de siroter une bière à la terrasse d'un café.

TF1

C’est une sensation magnifique. On ne savait même plus ce que cela faisait d’avoir un verre à la main - Un habitant de Milan à la terrasse d'un café

Liberté retrouvée aussi en Italie, où lieux culturels, bars et restaurants ont rouvert lundi dans la plupart des régions pour la première fois depuis six mois. "C’est une sensation magnifique. On ne savait même plus ce que cela faisait d’avoir un verre à la main. Ça me plait beaucoup", s'exclame un habitant de Milan. Le couvre-feu, fixé à 22h dans la Péninsule, reste cependant de rigueur. "On sort, on est avec des amis. Et puis, boum, il est 22h et il faut rentrer chez soi. La liberté, c’est 24h sur 24", déplore un groupe d’amis. Comme au Portugal, les hospitalisations diminuent progressivement dans le pays. On compte ainsi deux fois moins de patients en soins intensifs qu’en France où le seuil des 6000 malades du Covid-19 a été franchi en début de semaine.

La Grande-Bretagne, où la campagne de vaccination a débuté dès le mois de décembre, affiche pour sa part les meilleurs résultats du continent. Depuis le 12 avril, les terrasses des restaurants et des pubs accueillent à nouveau des clients en Angleterre. Les commerces non essentiels ont pu également rouvrir leurs portes. L’Écosse a, elle, rouvert lundi ses pubs après 160 jours sans trinquer. C'est aussi le cas en Irlande depuis plus deux semaines. Et lundi prochain, ce sera au tour de nos voisins les Belges de débuter leur déconfinement.

Concernant la France, le président Emmanuel Macron doit présenter ce vendredi "les perspectives" de "sortie progressive" des mesures de restrictions imposées contre le Covid-19. Le Premier ministre a confirmé que les restrictions de circulation seraient levées dès le 3 mai et que le couvre-feu devrait prendre fin le 2 juin, comme le prévoit le projet de loi sur l'état d'urgence qui a été examiné en Conseil des ministres. Malgré un taux de reproduction du virus encore très élevé, l'exécutif prévoit la réouverture des terrasses à la mi-mai.