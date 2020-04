Déconfinement : que font nos voisins européens ?

Depuis ce lundi matin, l'Espagne autorise certains professionnels à reprendre le travail, uniquement dans des secteurs où le télétravail n'est pas possible. Dans les gares et les stations de métro, des masques sont distribués par milliers aux usagers des transports en commun. L'Etat espagnol n'envisage pas le déconfinement avant le 25 avril. En Italie, le confinement est prolongé au moins jusqu'au 3 mai. Mais dès ce mardi 14 avril, certaines activités pourront reprendre. Les choses iront plus vite en Autriche, avec un déconfinement plus large dès ce mardi 14 avril. Les commerces de moins de 400 m2, les jardineries, les magasins de bricolage et les jardins publics vont pouvoir rouvrir leurs portes. Les autres commerces seront de nouveau accessibles le premier mai et les hôtels et restaurants le 15 mai. D'autres pays ont décidé de donner la priorité à l'éducation. Mercredi 15 avril, le Danemark permettra aux plus petits de reprendre le chemin des crèches et des écoles. Il faudra attendre le 10 mai pour les collèges et lycées. En Norvège, ce sera le 20 avril pour les grands et le 27 avril pour les petits. L'Allemagne prendre ses premières mesures de déconfinement à partir du 19 avril, sous réserve des discussions entre la chancelière et les dirigeants des Länder. Au Portugal, le confinement a été prolongé jusqu'au premier mai prochain.



