Déconfinement : une deuxième vague de l'épidémie n'est pas inéluctable !

L'Autriche a entamé son déconfinement le 14 avril. La vie y a doucement repris son cours. Dans le pays, le pic de l'épidémie date du 26 mars. Ce jour-là, on a enregistré 1 321 nouveaux cas. La courbe a baissé jusqu'au 14 avril, jour du déconfinement, où 185 nouveaux cas ont été recensés. Et elle a continué à baisser jusqu'à maintenant. Seules 68 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier. Le déconfinement est donc possible sans subir une nouvelle envolée de l'épidémie. Qu'en est-il des chiffres en Allemagne et en Chine ?



Ce vendredi 8 mai 2020, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", nous explique comment s'est passé le déconfinement en Autriche, en Allemagne, et en Chine.