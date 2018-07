VIDÉO - Découvrez Jun, la petite ville espagnole gérée via Twitter

En Espagne, une ville a ouvert ses portes aux réseaux sociaux, plus particulièrement à Twitter. Elle fait passer par cette plateforme les services municipaux. Et pour cause, là-bas, deux personnes sur trois possèdent un compte. Pour le maire de la ville, l'idée est de faciliter la relation entre habitants et municipalité dans tous les domaines. Mais, est-ce que ça améliore vraiment la vie quotidienne des administrés ?