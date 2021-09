VIDÉO - Découvrez "The Edge", la nouvelle attraction new-yorkaise

C’est le plus haut observatoire panoramique de toute la ville. "The Edge", soit le "bord" en français a ouvert ses portes en mars 2020. Cette plate-forme triangulaire de 24 mètres de longueur est suspendue à 345 mètres du sol.

Située à l’extérieur de New York, dans le nouveau quartier d’Hudson Yards, dans l’ouest de Manhattan, cet observatoire permet d’admirer les tours les plus emblématiques de la "skyline" new-yorkaise comme le Rockefeller Center ou l’Empire State Building.

Particularité de ce point de vue, une partie du sol est une grande vitre en verre, permettant au visiteur une vraie sensation de hauteur. 79 panneaux en verre inclinés ont en plus été disposés tout autour de la structure afin d’être encore plus proche du vide, ouvrant la vue sur toute la pointe de Manhattan. "Une des plus belles vues de New York", assure Anne-Claire Coudray, dont la visite est disponible dans la vidéo en tête de cet article.