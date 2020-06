Des camping-caristes français bloqués depuis trois mois au Maroc

En début de cette année 2020, des milliers de Français ont traversé la Méditerranée en camping-car pour se rendre au Maroc. En raison du confinement, plusieurs centaines de voyageurs sont toujours sur place. Ils sont bloqués dans leur camping-car et ne savent pas encore comment ils vont repartir. Certains d'entre eux expliquent que les bateaux sont peu nombreux et que les prix des billets ont explosé. Beaucoup de Français comptaient rentrer avec leur véhicule en bateau depuis Tanger pour se rendre à Sète (Hérault). Mais ces dernières semaines, la compagnie maritime a annulé la liaison. En avril dernier, le Quai d'Orsay a déjà fait rentrer plus de 2 400 camping-caristes. A noter que les autorités assurent avoir proposé des solutions de retour au début du confinement. Ces dernières ont été parfois refusées par les touristes sur place.



