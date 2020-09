VIDÉO - Des centaines de cétacés s'échouent en Tasmanie : le temps presse pour les sauver

C’est un défi pour la soixantaine de sauveteurs qui s’active dans l’eau pour tenter de secourir le plus grand nombre de mammifères marins en danger de mort. Alors que 270 baleines de type "dauphin-pilote" se sont échouées lundi dans l’étroite baie de Macquarie, en Tasmanie, des embarcations se relaient sur la zone et les secouristes en tenue de plongée aident les plus aptes à retrouver leur chemin en mer. Les globicéphales les plus accessibles, ainsi que ceux qui donnent des signes de bonne santé, sont sélectionnés en priorité pour être secourus.

Mais les conditions météo sont difficiles pour les employés des fermes aquacoles des alentours, aidés de spécialistes. Toujours est-il que le froid et l’humidité sont favorables pour les animaux, qui survivront plus facilement.