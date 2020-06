VIDEO - Des élus démocrates s'agenouillent au Congrès pour rendre hommage à George Floyd

8 minutes et 46 secondes. C'est le temps qu'ont passé, à genoux, des élus démocrates du Congrès américain, lundi 8 juin, emmenés par les membres du "Congressional Black Caucus", groupe parlementaire rassemblant les élus noirs, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le patron du groupe démocrate au Sénat Chuck Schumer. Une durée en écho à l'agonie qui a abouti à la mort de George Floyd, le 25 mai, dont le cou était pressé par le genou d'un policier blanc de Minneapolis, qui le soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars.

Cette mise en scène a eu lieu préalablement à une proposition de réforme de la police, le "Justice and Policing Act". Elle vise à "mettre fin aux brutalités policières, obliger la police à rendre des comptes, améliorer la transparence et créer des changements profonds et structurels qui protègent le droit de tous les Américains à la sécurité et à une justice égalitaire". Alors que cette énième acte de violence policière raciste divise fortement l'Amérique, Donald Trump, accusé de contribuer vivement à ces divisions en vue d'assurer sa réélection face à Joe Biden, a accusé les démocrates, à travers ce projet de loi, vouloir "couper les vivres de la police".