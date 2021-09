Des feux pour dissuader les frontaliers français en Suisse

C'est un flot ininterrompu de véhicules immatriculés dans l'Hexagone. Chaque matin, le maire de Soral observe ce défilé de travailleurs frontaliers. "On constate qu'à Soral, les rues sont très étroites, les enfants vont à l'école en vélo, donc il y a un problème de sécurité, de bruit, de pollution. Aujourd'hui, on devrait avoir quelques tracteurs, quelques piétons qui traversent le village, mais non, on a 10 000 voitures, donc c'est insoutenable", se désole-t-il.