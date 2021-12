VIDÉO – Noël : les illuminations féériques de Londres

Pas un centimètre de sapin sans guirlandes lumineuses. À Londres, Noël se fête en lumière et en neige artificielle. Sous le regard des passants, la ville se métamorphose. "C’est quelque chose qu’on attend quand on vient à Londres, c’est pour ça qu’il faut être là au moment de Noël", affirme l’un d’eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Chaque rue se veut plus impressionnante que sa voisine. Les touristes, venus en nombre, ne savent plus où donner de la tête. "C’est la première année que je suis à Londres, c’est un rêve, c’est fantastique", témoigne une jeune femme. Les grands magasins sont aussi de la partie. Chaque année, depuis plus d’un siècle, leurs vitrines rivalisent d’ingéniosité pour attirer les clients. "Il y a un côté parc d’attraction. On a l’impression de retomber en enfance et c’est assez magique", déclare une Française.