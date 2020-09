Des incendies hors de contrôle en Californie

Des incendies d'une ampleur historique continuent de ravager la côte ouest des États-Unis. Ils s'étendent sur 1 300 km, de l'État de Washington jusqu'à San Diego, dans le sud de la Californie. Rien qu'en Californie, plus d'une vingtaine d'incendies font rage. Le feu a consumé cette année plus de 10 000 km², soit l'équivalent de l'Île-de-France.



