Des manifestants occupent l'université de Hong Kong

A Hong Kong, les manifestants pro-démocratie continuent leur mobilisation contre le gouvernement. Un manifestant, visage dissimulé par un casque et un foulard, a été pris en photo par ses camarades. Il était en train de lancer une flèche enflammée devant une université. En Bolivie, trois femmes collées les unes aux autres ont été photographiées, les têtes enfouies sous les tissus pour se protéger des gaz lacrymogènes lors des violents affrontements. A Venise, un homme et une femme, pris en photo de dos, admirent la marée haute à la place Saint-Marc sur des chaises en plastique. Et en Australie, un fermier fuit au ralenti le feu de forêt à la côte Est du pays. Sur une photo, il se retrouve entouré de brumes, à quelques mètres des flammes.