Des milliers de Hongkongais défient Pékin et sa nouvelle loi sur la sécurité

Des milliers de manifestants ont donc bravé l'interdiction de manifester en descendant dans la rue en guise de protestation, entraînant une vive riposte de la police anti-émeute. "Hong-Kong est mort !", pouvait-on entendre dans les rangs des manifestants. Des scènes qui n'avaient plus été vues depuis des mois dans l'ex-colonie britannique, en raison notamment des restrictions de rassemblement ordonnées pour lutter contre le coronavirus.

Pékin a décidé de voter une nouvelle loi de sécurité nationale qui risque de changer le statut d'autonomie juridique de Hong Kong. Les autorités chinoises veulent désormais punir tout acte de trahison, sécession, sédition et subversion. Ce qui met de nouveau le feu aux poudres dans l'île. D'autant que Pékin a demandé dimanche son application "sans le moindre délai".

Canons à eau et barricades

La mouvance pro-démocratie avait multiplié les appels à dénoncer ce passage en force de la Chine sur une question qui suscite depuis des années l'opposition des Hongkongais. Des milliers d'habitants ont répondu présents dimanche, scandant des slogans contre le gouvernement dans plusieurs quartiers de l'île. "On doit rester debout et se battre et faire comprendre à Pékin que jamais nous ne nous rendrons. Nous sommes tous là pour leur montrer que nous allons résister", dit l'un d'eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Alors que le nombre de manifestants enflait dans les quartiers de Causeway Bay et Wanchai, la police a eu recours aux lacrymogènes et aux gaz au poivre pour tenter de disperser la foule, avec l'aide de canons à eau, selon des journalistes de l'AFP. Certains protestataires ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, érigé des barricades de fortune et utilisé leurs parapluies pour se protéger. La police a annoncé 120 arrestations.

Le gouvernement de Hong Kong a condamné "les actions illégales et extrêmement violentes" des protestataires, affirmant qu'elles mettaient en évidence "la nécessité et l'urgence de la loi sur la sécurité nationale". Il a également accusé les manifestants d'avoir blessé au moins quatre policiers.