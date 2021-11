Des parents afghans contraints de vendre leurs enfants pour survivre : le témoignage de Liseron Boudoul

Dans la province occidentale d'Hérat, des parents se mettent à vendre certains de leurs enfants pour nourrir les autres. En cause, l'absence totale de ressources. Liseron Boudoul a rencontré plusieurs de ces familles et elle a été terriblement marquée.

"Tout de suite, Philippe Veron et moi-même, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire, comment aider ces familles, comment faire en sorte que ces petites filles ne soient plus vendues ou revendues. Et puis là, on est confronté à la triste réalité si cynique. Les ONG, la plupart des organisations humanitaires ont quitté l'Afghanistan quand les talibans ont pris le pouvoir il y a trois mois. Et donc, la plupart des aides sont bloquées jusqu'à présent. Voilà la catastrophe ici", poursuit-elle.