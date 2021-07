VIDÉO - Farfelues ou radicales, les incitations à la vaccination se multiplient à travers le monde

Le gouvernement singapourien a quant à lui opté pour une ancienne star de la télévision qui, dans un clip musical disco et décalé, tente de convaincre les citoyens les plus réticents vis-à-vis du vaccin. "Singapour, n'attends pas de voir, reçois ta dose", entonne-t-il.

"Le vaccin contre le Covid, je le veux maintenant ! Cette fois, c’est mon tour !", peut-on par exemple entendre au Pérou où on fait danser les nouveaux vaccinés à coup de clips enjoués. La Chine aussi mise sur la chanson : dans la province du Sichuan, des personnes affublées d'une blouse blanche et d'une tenue de policiers ou de pompiers, chantent en chœur : "Dépêche-toi, vaccine-toi en toute sérénité !".

Plus solennels, le Royaume-Uni et les États-Unis adoptent une stratégie identique : faire appel à des personnalités influentes. D’anciens présidents américains se sont prêtés au jeu, comme Barack Obama, Bill Clinton ou George W. Bush. Mais également l’acteur Michael Caine et le chanteur Elton John.

Dans un tout autre ton, il y a aussi les campagnes qui souhaitent jouer sur l'émotion. Ainsi en Italie, le gouvernement a choisi de mettre en scène des retrouvailles familiales entre une grand-mère et sa petite-fille, tandis que le Canada ou Israël préfère appâter les plus réticents en prônant le retour à la vie normale grâce au vaccin. "Avec le pass sanitaire, les portes s'ouvrent tout simplement devant vous", clame un clip israélien.

De l'autre côté de l'Atlantique, on a également décidé de récompenser les futurs vaccinés et les idées en la matière ne manquent pas d'originalité. Pour les amateurs de bières, des brasseries et des bars des États de Washington et du New Jersey proposaient, en mai, une pinte à tout nouveau vacciné. Des restaurants et des pizzerias ont également emboîté le pas en offrant une boisson après la piqûre, détaille le Seattle Times. A Seattle, ce sont les amateurs de base-ball qui ont pu bénéficier de billets à prix réduit en échange d'une dose de vaccin.

Encore plus fort, l'enseigne de donuts Krispy Kreme s'est engagée à offrir un donut par jour jusqu'à la fin de l'année à toutes les personnes vaccinées. L'opération a débuté le 22 mars et, dès la première semaine, ce sont pas moins de 125.000 beignets qui ont été distribués, précise le Huffington Post. Tandis que dans de nombreux dispensaires de l'État de Washington, ce sont des joints de marijuana qui sont offerts à tous les adultes de plus de 21 ans qui viennent se faire vacciner. Et en Virginie-Occidentale, on vous offrira même un fusil !