Des troupes israéliennes dans la bande de Gaza ? L'armée fait marche arrière et plaide un "problème de communication en interne"

Imbroglio au sein des forces israéliennes. Jeudi soir, l'armée annonçait que l'aviation israélienne et des troupes au sol menaient une attaque dans Gaza. Une opération qui survenait au cœur d'un conflit entre Israël et le Hamas, qui inquiète la communauté internationale. Quelques heures plus tard, retournement de situation : l'armée israélienne a finalement fait marche arrière, évoquant un "problème de communication en interne".

"L'aviation israélienne et des troupes au sol mènent actuellement une attaque dans Gaza", avait d'abord écrit l'armée dans un bref message. Le porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus, a confirmé que des soldats étaient entrés "dans" la bande de Gaza contrôlée par les islamistes du Hamas, sans préciser leur nombre, ni la durée, ni l'étendue de l'opération.

Puis, deux heures plus tard, le porte-parole de l'armée israélienne a émis une "clarification". Il assure "qu'il n'y avait actuellement pas de troupes dans la bande de Gaza" et plaide un "problème de communication en interne" et que des troupes bombardaient Gaza mais de l'extérieur du territoire.