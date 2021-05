Détournement d'un avion Ryanair : le coup de force de la Biélorussie

L'avion est immobilisé à Minsk, capitale de la Biélorussie, loin de la destination prévue. À travers le hublot, les passagers filment des militaires, des policiers, des chiens, tous entourent l'appareil. Les bagages sont fouillés. Arthur Six était à bord et raconte tout.

"Ils décident de nous faire sortir de l'avion quatre par quatre pour que les chiens puissent les renifler", relate-t-il. Un détail attire son attention. Un homme est fouillé plusieurs fois à l'écart des autres. "On a vu cette personne-là doubler la file en compagnie de policiers. Nous ensuite, on était dirigés vers une porte d'embarquement où on a été confinés et entourés de la police. Lui, il n'était pas présent parmi nous" poursuit le jeune homme.