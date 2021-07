Deux injections sinon rien : Malte se ferme aux non-vaccinés

Leur séjour à Malte s'est prolongé, mais ce ne sont plus des vacances pour ces jeunes Français. Une centaine de mineurs partis en voyage linguistique. Trois d'entre eux sont testés positifs avant leur retour en France. Les autorités maltaises les considèrent alors tous cas contact et leur imposent un isolement de deux semaines dans cet hôtel. "J'ai reçu un document officiel pour me dire que j'étais en isolement et que je n'avais pas le droit de partir et je risque une amende de 3 000 euros". Du jour au lendemain, on s'est retrouvé bloqués, sachant que deux jours avant, on faisait ce qu'on voulait, on allait dans les restos", témoigne l'un des garçons.