Deux soldats français tués en opération au Mali

Des soldats patrouillaient dans un véhicule blindé léger, autour de la base de Tessalit (Mali), lorsqu'une bombe placée sur leur route a explosé. Deux d'entre eux ont perdu la vie : le hussard de première classe, Arnaud Volpe, et le brigadier-chef S.T, dont la famille souhaite garder l'anonymat. Un troisième homme est grièvement blessé. Cela porte à 45 le nombre de soldats français morts au combat au Sahel, depuis le début des opérations Serval en 2013 et Barkhane en 2014.



