VIDÉO - Emmanuel Macron, président "globe-trotter" : les chiffres de ses voyages à l'étranger

Des visites qui ont pour but de le placer en "grand leader" sur la scène internationale, mais qui ont aussi un enjeu sur le plan national. Le président de la République a effectué, entre le 1e mai 2017 et le 4 mai, "43 voyages à l’étranger […] soit 169.624 kilomètres en un an", a calculé le Journal du Dimanche (JJD), dont le dossier du jour porte sur l’activisme diplomatique d’Emmanuel Macron.