Investiture de Joe Biden : un champ de 191.500 drapeaux pour compenser l'absence de foule

Cette fois, il ne devrait guère y avoir de débat sur la quantité de monde présente à la cérémonie d'investiture. Contrairement à il y a quatre ans, où le clan Trump avait gonflé les chiffres et tenté de faire croire qu'il y avait plus de monde que pour la cérémonie d'investiture de Barack Obama, le clan Biden ne devrait pas tirer dans ce sens-là. Et pour cause : pandémie oblige, le public ne pourra pas y assister, seul un parterre d'invités triés sur le volet bénéficiant de ce privilège.

En lieu et place, le comité organisateur de la cérémonie a décidé de planter, sur l'immense esplanade du National Mall, où des milliers d'Américains viennent traditionnellement voir leur nouveau président prêter serment, plus de 191.500 drapeaux pour représenter le public qui ne pouvait se déplacer à Washington. Ainsi mis en place, le Field of flags reprendra les drapeaux de tous les États et territoires américains, du Texas aux Samoa américaines en passant par le Wisconsin. Des drapeaux auxquels il faudra ajouter 56 colonnes lumineuses, en référence aux 50 États et six territoires américains, qui illuminent la gigantesque allée depuis lundi 18 janvier.

S'ils le désiraient, des particuliers pouvaient verser une somme d'argent à une des organisations non-lucratives sélectionnées par le comité d'organisation pour sponsoriser le "champ de drapeaux".