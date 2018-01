VIDÉO - Discours de l'état de l'Union : Obama voulait s'en débarrasser, Trump maintient la prison de Guantanamo

Durant sa campagne présidentielle, Donald Trump avait affiché sa volonté de garder ouverte la prison de Guantanamo et "de la remplir de mauvais gars". Il a gardé cette position une fois élu. Certains détenus avaient pourtant été promis à être libérés de Guantanamo sous Barack Obama, qui n'a jamais réussi à trouver un compromis avec le Congrès sur la prison et n'aura donc pas tenu sa promesse de fermer le site. "Désolée Donald Trump, vous donnez de fausses informations sur #Guantanmo. La maintenir ouverte sape la sécurité nationale américaine, ne la renforce pas. Demandez simplement à George W. Bush, Colin Powell et d'innombrables autres experts en sécurité qui sont d'accord, ont tenté de la fermer", a réagi mardi sur Twitter une responsable de l'ONG Human Rights Watch. Guantanamo coûte aux contribuables entre 400 et 450 millions de dollars par an.