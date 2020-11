Discours très attendu de Joe Biden depuis son fief du Delaware

Joe Biden a assuré dans un tweet qu'il serait le président de tous les Américains. Il n'arrive pas tout seul à la Maison-Blanche. Sa vice-présidente Kamala Harris est aussi la première femme à occuper ce poste. Les militants démocrates attendent maintenant le discours du nouveau président. Il est prévu à 20 heures (2 h du matin en France), près de son domicile après une semaine électorale complètement folle. Il adressera à la nation sur une scène aux allures déjà très présidentielles avec des dizaines de drapeaux partout.



De la folie s'est emparée de Wilmington qui veut célébrer l'enfant du pays devenu président. Les rues de la petite ville, habituellement très calme de cette ville résonnent des cris de joie, des klaxons, de la danse. On en a vu aussi des larmes, témoigne notre correspondant de Wilmington. Certains supporteurs disent être soulagés de sortir de 4 ans d'une présidence Trump.



Malheureusement pour tous ceux qui font la fête, ils n'auront pas tous accès à l'enceinte où Joe Biden fera son discours. L'accès est ultra limité ce samedi soir pour des questions de sécurité et aussi pour des raisons sanitaires. Seuls ceux qui ont un laissé passé auront la chance de pouvoir accéder. Ils seront amenés et positionnés dans des voitures qui sont déjà placées pour respecter la distanciation sanitaire.



Le 46e président des États-Unis ne sera pas célébré par des clameurs, des hourras et des applaudissements, mais par des coups de klaxon. Rien que pour ça, le discours de cette nuit s'annonce historique.