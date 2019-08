VIDÉO - Disparition de Simon Gautier en Italie : ses proches publient un appel pour des renforts

Ailleurs, une équipe de spéléologues examine d'autres sentiers, aidés par des drones, déployés pour explorer les parois rocheuses. Huit jours après l'appel de détresse, l'inquiétude grandit : les informations passent mal, et certains chemins sont balisés plusieurs fois.





Un espoir demeure toutefois, avec cette image de vidéosurveillance de Simon Gautier, à la sortie d'une épicerie. Il y porte un sac à dos, de quoi le ravitailler pendant plusieurs jours. De quoi inciter sa mère et ses amis à publier un appel, samedi 17 août, pour faire venir de nouveaux volontaires : "Nous avons assez d'informations pour affirmer que Simon a assez d'eau et de vivres pour vivre plus de 15 jours sur place. Il est toujours vivant, nous avons besoin d'aide et de professionnels sur place pour pouvoir le trouver".