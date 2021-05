Divorce de Bill et Melinda Gates : quelles conséquences ?

Bill Gates et Melinda divorcent. Depuis hier soir, la nouvelle tourne sur les télés américaines. Ces deux-là, ce n'est pas un couple comme les autres. Ils se disent oui à Hawaï il y a 27 ans. À cette époque, Melinda travaille chez Microsoft. Elle est millionnaire. Bill est déjà l'homme le plus riche du monde et le reste pendant 13 ans d'affilée. Aujourd'hui, il est la quatrième fortune mondiale avec près de 110 milliards d'euros, deux fois le PIB du Luxembourg.

Mais le grand enjeu, c'est leur fondation pour la santé et l'éducation. L'une des plus généreuses du monde. Ce qui leur vaut la médaille présidentielle pour la liberté, plus haute distinction des Etats-Unis. Les ex-époux annoncent qu'ils vont continuer à travailler ensemble pour cette fondation et un accord encore secret a déjà été trouvé pour le partage de leur patrimoine. Mais ça pourrait être le divorce le plus cher de l'histoire. Record détenu aujourd'hui par le couple Bezos. Il y a deux ans, le patron d'Amazon a versé 30 milliards d'euros à son ex-femme. Depuis, MacKenzie Bezos est devenue l'une des plus grandes donatrices et philanthrope de la planète.