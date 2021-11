VIDÉO - DOCUMENT TF1 : en Afghanistan, des parents contraints de vendre leurs enfants pour survivre

Le voyage commence par Hérat. Dans et autour de cette ville de l'ouest de l'Afghanistan, la troisième du pays, se sont massés des milliers de réfugiés, poussés par la faim ou la guerre, ces deux fléaux qui s'alimentent mutuellement. La région est désormais en zone rouge, des militants de Daech, ennemis jurés des talibans, y ayant été repérés récemment. Comme on le voit dans le reportage en tête de cet article, Liseron Boudoul a pu s'entretenir avec plusieurs de ces innombrables femmes qui attendent chaque jour, dans un parc de la ville, une hypothétique distribution de nourriture par les talibans.

Aggravant leur sort, le nouveau régime les a privées de ressources, en leur interdisant de travailler. "Avec les talibans, nous les femmes, on n'a plus le droit de travailler, explique l'une d'elles. Avant j'étais femme de ménage, maintenant je ne travaille plus, je n'ai plus d'argent pour acheter de quoi manger pour mes quatre enfants. Chaque soir, ils se couchent l'estomac vide". La population est totalement abandonnée, et l'hiver approche.

Plus vulnérables encore, ceux qui vivent dans des villages isolés, éloignés de la ville. C'est là que l'équipe de TF1 constate l'impensable : acculés par la faim, et sans aucune ressource en vue, des parents sont contraints de vendre leurs enfants pour survivre. La vente et le mariage d'enfants sont des coutumes ancestrales, qui sont réapparues avec les grandes sécheresses de 2018 puis 2021. Elles sont désormais très répandues dans l'ouest de l'Afghanistan. Les parents confient leur "honte" aux journalistes qui les rencontrent, mais disent n'avoir pas d'autre choix.

Dans les bras de sa mère au cœur brisé, la petite Nirsanor n’est qu’un bébé, qui ne sait pas encore que ses parents l’ont vendue à un riche commerçant. Le jeune père de famille, Nasser, confie : "Pour sauver nos cinq autres enfants, on a dû vendre notre bébé, pour 500 euros. On n’avait même plus un centime, plus de farine, plus d’huile, plus de gaz, plus rien". L’homme qui l’a achetée viendra la chercher quand elle aura cinq ans. "Je pleure chaque nuit", témoigne Rocha, l'épouse de Nasser, tandis que la fillette joue avec le micro. "Mais comment faire ? La vie de ma petite fille va être dure, je le sais".

Plus loin, l'équipe rencontre Kheïra, une fillette promise à un homme âgé, lorsqu'elle aura atteint 10 ou 12 ans. La petite fille silencieuse sait qu'elle a été vendue pour 500 euros, elle aussi pour permettre la survie du reste de sa famille. "On n'a plus rien à manger dans la maison", plaide sa mère au désespoir, "et plus rien ne pousse, c'est trop sec". Ce sont presque toujours les filles qui sont vendues, selon les villageois, qui imaginent des trafics obscurs derrière ces achats d'enfants.