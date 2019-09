DOCUMENT TF1/LCI - "Ça me fend vraiment le cœur" : les sinistrés de l'ouragan Dorian aux Bahamas témoignent

TÉMOIGNAGE - LCI a pu se rendre aux Bahamas pour rencontrer les sinistrés de l'ouragan Dorian, qui a martyrisé l'archipel pendant près de 18 heures. Entre paysages apocalyptiques et habitants en état "d'aide immédiate", l'ouragan est indéniablement le plus violent qui n'ait jamais frappé l'archipel.

Alors que le bilan des victimes de Dorian est passé de sept à vingt morts, des équipes de sauvetage ont pu atterrir sur les îles Abacos afin de réaliser des missions de sauvetages, mais aussi pour explorer les maisons inondées à la recherche de victimes ou de survivants. Coupé du monde à cause d’un aéroport inondé et de pistes parsemées d’arbres décimés, l’archipel est désormais accessible grâce à une seule piste d’atterrissage.

Des maisons aux toits violemment arrachés, des hangars éventrés et un port vidé de ses bateaux, retournés sur les quais. Ce sont les images que notre équipe découvre. "Il n’y a plus rien, tout a disparu", témoigne Théodore, un pilote d’expérience, qui décrit un désastre inédit. "Ça me fend le vraiment le cœur."