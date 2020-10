Document : une pluie de bombes s’abat sur le village du Haut-Karabakh

L’Azerbaïdjan et l’Arménie se disputent depuis des décennies. Dans les années 90, une première guerre entre les deux pays avait fait 30 000 morts. La situation a de nouveau dégénérée. Depuis dimanche 27 septembre, les bombes ne cessent de s’abattre sur le village du Haut-Karabakh. Ça tire de partout et des roquettes tombent au hasard. Assiégés par l’armée azerbaïdjanaise, les civils arméniens ont fui ou se terrent dans les caves. Même l’hôpital préfère transférer ses salles d’urgence au sous-sol. Ce jeudi 1er octobre, le bilan des deux heures écoulées se monte à trois morts et plusieurs blessés. Trois journalistes ont également été touchés, dont deux Français qui sont soignés sur place. La menace est aussi aérienne. Dans le Haut-Karabakh, chacun pense que l’Azerbaïdjan veut vider cette région à majorité chrétienne de ses habitants. Ils rêveraient bien au contraire d’indépendance ou d’un rattachement à l’Arménie. Un habitant pense même que des mercenaires djihadistes font partie des troupes ennemies. D’après notre reporter, "l’Azerbaïdjan veut reconquérir la région du Haut-Karabakh, peuplée de 150 000 arméniens. Et ce, avec l’appui de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Pour le moment, personne, ni la Russie ni la France, ne parvient à faire taire les armes dans un conflit aux conséquences imprévisibles".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.