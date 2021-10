Documents top secrets, sous-marins atomiques... un couple d'espions démasqué aux États-Unis

SECRET DEFENSE - Un ingénieur nucléaire et sa femme ont été arrêtés le 9 octobre aux États-Unis. Ils souhaitaient livrer des documents top secrets sur les sous-marins atomiques américains à un pays étranger. À ce jour, on ne sait toujours pas lequel.

Un couple détendu, toujours prompt à montrer ses photos de vacances ou ses loisirs sur les réseaux sociaux, qui livre des informations à une puissance étrangère. Non, vous n’êtes pas dans une série américaine, mais bel et bien dans la vraie vie. Celle de Jonathan Toebbe et de sa femme, Diana, accusés d’avoir tenté de transmettre des fichiers ultraconfidentiels sur les sous-marins atomiques américains. Car Jonathan était ingénieur nucléaire dans la marine américaine et avait accès à des documents secret défense sur leur fabrication.

L’affaire commence en décembre 2020. Pour la première fois, le couple entre en contact avec un gouvernement étranger pour lui vendre des documents secret défense. En échange, les Toebbe réclament cinq millions de dollars en cryptomonnaie. Pour faire passer leurs messages, Jonathan et Diana ne manquent pas d’imagination. Ils transmettent le premier dans une boîte de pansements. Mais, manque de chance pour les espions en herbe, le document est intercepté sur le territoire par le FBI avec l’aide du pays concerné, que l’on ne connaît toujours pas. Les agents retrouvent la trace du couple et lui tendent un piège en lui accordant trois rendez-vous.

Une carte mémoire dissimulée dans un sandwich au beurre de cacahuète

Jonathan et Diana tombent dans le panneau. Ils ignorent qu’ils sont en train de traiter avec un agent du FBI et lui remettent une première carte mémoire emballée dans un film plastique et dissimulée dans un sandwich au beurre de cacahuète. Dans cette carte se trouvent les secrets de fabrication de sous-marins nucléaires américains. L’opération se répète trois fois. À chaque étape, une cachette différente. "Le FBI les a manipulés, les a forcés à sortir du bois, à commettre des erreurs pour les surveiller ; ce qui leur a permis de les suivre jusqu’à leur voiture, de repérer leur plaque d’immatriculation et c’est comme ça qu’ils se sont fait prendre", explique Ian Shapira, journaliste au Wahington Post, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Mi-octobre, douze véhicules débarquent à Annapolis près de Washington, dans le quartier tranquille où vivent les Toebbe et leurs deux enfants. Une trentaine de policiers fouillent la maison de fond en comble et interpellent les parents sous les yeux médusés des voisins. "Je suis déçue qu’ils aient pu trahir le pays", affirme l’une d’entre eux.

La cryptomonnaie versée au couple par le FBI a disparu

Le couple était vraisemblablement motivé par l’argent alors qu’ils n’en manquaient pas. Mais la piste d'une insatisfaction politique n’est pas non plus à exclure. Le Monde rapporte ainsi que Mme Toebbe parlait de son souhait de vivre à l’étranger le plus vite possible, car elle était éprouvée par la présidence de Donald Trump.

Le procès doit se tenir en décembre. Tous deux risquent la prison à vie, car ces documents sont ultrasensibles : les sous-marins utilisent de l’uranium hautement enrichi et peuvent être transformés en armes nucléaires. Mais les Toebbe sont peut-être plus malins qu’ils n’en ont l’air : la justice n’arrive toujours pas à mettre la main sur les 100.000 dollars de crypto monnaie versés au couple par le FBI pour les appâter.

