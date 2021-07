Dôme de chaleur : plus de 45 °C attendus ce week-end en Espagne

Dans une grande moitié sud de l'Espagne, on attend jusqu'à 45 °C en bord de mer et dans les terres. Ce samedi, Séville a déjà atteint les 42 °C et 41 °C sont prévues à Madrid pour dimanche. Des températures extrêmes, avec cette vague de chaleur qui vient de Sahara, l'Espagne pourrait bien battre des records de température. Rappelons qu'en 1995, 46,6 °C ont été enregistrés à Séville et en 2017, 47,3 °C en Andalousie.