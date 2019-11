VIDÉO - Donald Trump accueilli par des huées dans le public lors d'un combat de l'UFC à New York

Décidément, les sifflets et huées suivent Donald Trump à chacun de ses déplacements (en dehors des meetings où il s'adresse à ses supporters). Six jours après avoir été sifflé à Washington lors d'un match de base-ball entre Washington et Houston, le président américain a été hué samedi par des spectateurs lors d'un événement de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), célèbre organisation de combats d'arts martiaux mixtes (MMA) au Madison Square Garden, à New York.

Alors que l'événement principal de cette soirée était le combat entre Nate Diaz et Jorge Masvidal, partisan déclaré de Trump, pour la ceinture "BMF", le chef d'Etat a fait son apparition au MSG peu avant 22h, provoquant une réprobation plus bruyante que les quelques applaudissements et encouragements. La venue de Trump dans sa ville natale a également suscité une manifestation de quelques dizaines de personnes à l'extérieur de la mythique salle new-yorkaise.