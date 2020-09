Donald Trump défie les démocrates en nommant Amy Coney Barrett pour siéger à la Cour suprême

Donald Trump avait dit qu'il irait vite et il a tenu parole. Samedi soir, il a annoncé le nom de sa candidate pour la Cour suprême, Amy Coney Barrett. La nomination de cette juge de 48 ans, catholique pratiquante et ultra-conservatrice, est un message fort adressé à son électorat. C'est également une stratégie pour faire basculer la Cour suprême dans le clan des ultra-conservateurs. C'est en effet elle qui tranchera en cas de contestation aux élections présidentielles de novembre prochain.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.