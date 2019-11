Donald Trump et son amour de Twitter, une pratique qui bouleverse les codes de la présidence américaine

Avec plus de 66 millions d'abonnés, Donald Trump a fait de son compte Twitter une arme pour s'attaquer directement à ses opposants politiques, mais aussi un outil en vue de sa réélection. Avec plus de dix tweets postés sur Twitter par jour en moyenne, Donald Trump a ses créneaux horaires de prédilections pour ces saillies numériques. Entre 6 heures et 10 heures du matin, note le New York Times, c'est-à-dire quand il est seul avant d'arriver dans le bureau ovale, alors que ses conseillers ne sont pas encore à ses côtés pour tenter de réguler ses publications. Autre raison de cette baisse d’activité après 10 heures, le président américain, qui a besoin de ses lunettes pour écrire ses messages, n'aime pas les porter en public, et dicte alors ses messages à son conseiller réseaux sociaux, Dan Scavino. Ce dernier lui propose alors trois nuances d'intensité pour son tweet, "chaud", "moyen", ou "doux".

Le quotidien américain a également noté que la majorité des publications du président américain sont des attaques. Et avant tout des attaques contre ses adversaires démocrates, signe que si la campagne pour l'élection présidentielle n'a pas encore commencé, Donald Trump prépare le terrain avec force de communication. Les enquêtes qui le visent dans le cadre de l'affaire russe, ou des soupçons de collusions dans l'affaire ukrainienne sont également la cible de messages récurrents. Ainsi plus de 2000 tweets sur les 11.000 recensés étaient des attaques contre les enquêtes le concernant.

Outre les plus de 1700 messages faisant la promotion de théories du complots, Donald Trump s'est également attaqués à différentes minorités dans plus de 850 tweets, note encore le New York Times. Donald Trump a également construit sa diplomatie et son exercice du pouvoir autour de Twitter. Désormais, ses plus importantes décisions sont annoncées sur ce fil, ainsi il y a quelques semaines, c'est sur le réseau social qu'il avait annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie. Quitte parfois à se contredire quelques minutes plus tard, notamment sur les sanctions économiques qu'il souhaitait prendre à l'égard de la Turquie, avant de se raviser.