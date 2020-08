VIDEO - "Donald Trump n'est pas le bon président pour notre pays" : la charge virulente de Michelle Obama

Michelle Obama a dénoncé lundi le "manque total d'empathie" de Donald Trump au premier soir d'une convention démocrate assombrie par une confluence de crises historiques, affirmant qu'il n'était "pas le bon président" pour les Etats-Unis et appelant à élire Joe Biden le 3 novembre.

"Laissez-moi être aussi honnête et claire que possible. Donald Trump n'est pas le bon président pour notre pays". L'ancienne Première dame des Etats-Unis n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'actuel président républicain. "À chaque fois que nous nous tournons vers la Maison Blanche pour une direction, ou du réconfort, ou un semblant de stabilité, ce que nous recevons à la place c'est du chaos, de la division et un manque complet et total d'empathie", a déclaré Michelle Obama en clôture du premier jour de cette convention démocrate rendue entièrement virtuelle à cause de la pandémie de Covid-19.