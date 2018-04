VIDÉO - "Un peu dur à regarder" : la sortie de Donald Trump sur les Jeux paralympiques fait polémique

Sa phrase n'a pas plu au Comité international paralympique. Le président Trump a reçu ce vendredi 27 avril à la Maison-Blanche des athlètes ayant participé aux Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang, cet hiver en Corée du Sud. Après leur avoir déclaré que "ce qui s'est passé aux Jeux paralympiques avait été incroyable et si inspirant pour [lui]", il a poursuivi avec des mots pouvant donner lieu à différentes interprétations : "C’était un peu dur à regarder mais je les ai visionné autant que possible."