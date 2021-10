Donald Trump va lancer son propre réseau social baptisé "Truth Social" en février 2022

Pour ce barbier, interrogé dans le reportage ci-dessus, le nouveau réseau social de Donald Trump marquera son retour aux affaires. "Il reviendra d'ici la fin de l'année, car ceux qui ont soutenu Biden commencent à dire : 'il y a un truc qui ne va pas'". Dans cette petite ville tranquille de Virgine, les électeurs avaient choisi Donald Trump à 60% à la présidentielle de 2020. Ce réseau social est attendu avec impatience. "On sera de la partie, on a hâte. On est prêts !". "Ça s'appelle Vérité, c'est bien, on en a besoin", s'enthousiasment les supporters de l'ancien président.