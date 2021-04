Duc d’Edimbourg : un prince francophile

Aujourd'hui, beaucoup le découvrent étonnés. Le prince Philip parlait un excellent français. Il est capable d'évoquer avec légèreté les relations entre nos deux pays. Le duc d'Édimbourg était lié à la France. Trois ans passés dans une école de région parisienne, entre six et neuf ans, c’étaient trois années les plus heureuses de sa vie, dira-t-il plus tard. Francophile comme la reine, en 1948, la première visite du couple marié fut la France. Le voici accueilli par la foule sur les Champs-Élysées, celui qui a traversé les décennies à rencontrer le général de Gaulle et puis les présidents Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande.