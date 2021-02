Écoles débaptisées à San Francisco : l'histoire effacée ?

Un tiers des écoles de San Francisco s’apprête à changer de noms. C'est ce qu'a décidé une commission, créée par le Conseil des écoles en 2017, à la suite des émeutes de Charlottesville. Parmi les critères retenus par ses membres : l'esclavagisme, le racisme, le colonialisme, le sexisme… La ville a considéré qu’il n’était plus possible de donner aux établissements le nom de personnages célèbres aujourd’hui controversés. Cette décision fait débat en Californie, et plus largement aux Etats-Unis et s’inscrit dans le cadre de ce qu’on appelle "cancel culture", la culture du boycott, de la dénonciation.